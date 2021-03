Cagliari, il report odierno: ancora personalizzato per Sottil e Walukiewicz

Il Cagliari si è allenato questa mattina per continuare la preparazione alla prossima gara di campionato: domenica alle 18 alla Sardegna Arena i rossoblù attendono i Campioni d’Italia della Juventus. La seduta odierna si è svolta proprio allo stadio: la squadra, agli ordini di mister Semplici e del suo staff, è stata impegnata inizialmente in esercitazioni tecnico-tattiche dedicate allo sviluppo della fase offensiva; a seguire partitella a ranghi misti su campo ridotto. Proseguono nel personalizzato Riccardo Sottil, Matteo Tramoni e Sebastian Walukiewicz. Il gruppo si allenerà nuovamente domani, sabato 13 marzo; sempre domani pomeriggio Leonardo Semplici presenterà la gara ai media in conferenza.