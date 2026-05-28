Cagliari, il presidente Giulini conferma Pisacane: “Rinnoveremo, un anno con opzione”

28/05/2026 | 21:30:14

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato a Videolina confermando Fabio Pisacane sulla panchina: “Ci speravo, è un percorso solido perché viene da lontano. Lavoriamo da quando Pisacane è entrato nello staff di Liverani, poi ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile. Viene da lontano perché ci si è conosciuti da giocatore prima e allenatore poi. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che appoggiavano questa scelta. E’ tutto il club che ha scelto Fabio e da anni lavorava per unire il lavoro fatto dal settore giovanile con un’esplosione in prima squadra. Se non conosci da dentro il club, al primo anno in Serie A è difficile fare il lavoro che ha fatto”. Quindi è confermato. “C’è una condivisione di valori di fondo, reciproca stima e riconoscenza. Il contratto credo sia l’ultimo dei problemi. Sicuramente gli verrà allungato e faremo un biennale con opzione per una terza stagione. L’importante è capire come migliorare, ci sono tante aree in cui possiamo farlo. Andremo ad allargare lo staff del mister, possiamo migliorare su tante cose e ne siamo convinti entrambi. Sono fiducioso che questo percorso possa continuare. Avevamo sottolineato che volevamo vedere sempre il Cagliari lasciare sempre tutto sul campo e questo è stato un grande orgoglio, soprattutto contro le grandi abbiamo dimostrato di essere sempre in partita. La partita con il Milan, già contro l’Inter nel primo tempo tutti si erano accorti di cosa poteva essere il Cagliari a San Siro. Poi dopo c’era stata una disattenzione e abbiamo perso la partita di mano, ma già lì si vedeva che potevamo fare questa partita”.