Cagliari, il ds Carli: “Nainggolan? È dell’Inter, ora non ha senso parlare di rinnovo del prestito”

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche del futuro di Nainggolan: “Radja è un discorso fuori dagli schemi. Per noi lui era una vetrina per valorizzare tutto il resto. Eravamo convinti che i soldi dell’acquisto di Nainggolan li avremmo recuperati con la crescita dei giocatori che noi pensiamo forti dal mercato. Se lo fai, lo fai perché ci credi. Ma è chiaro che i nostri club adesso non possono spendere stipendi più alti perché sennò diventano difficilmente sostenibili. Credo che in questo momento parlare del rinnovo del prestito non ha senso. L’Inter è proprietaria del cartellino e ha altri due anni di contratto abbondanti. Vediamo”, ha chiuso Carli.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari