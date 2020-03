Cagliari, il ds Carli: “Mercato di 4-5 mesi? Perché no? Parliamone”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il ds del Cagliari, Marcello Carli, ha detto la sua sulle problematiche che si dovranno affrontare nella prossima sessione di mercato: “Mercato di 4-5 mesi? E’ ancora presto per dare una risposta definitiva ma perché no? Non nascondo che potrebbero esserci delle difficoltà organizzative, ma il mercato resta fondamentale per le società. Campionato? Non importa quando finiremo, per me non sarebbe un problema rinunciare alle vacanze e penso che valga lo stesso per i calciatori.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Cagliari Calcio