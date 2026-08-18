Cagliari, il comunicato sulle condizioni di Trepy: “Sottoposto a sedazione farmacologica, ma la funzione cardiocircolatoria è stabile”
18/08/2026 | 12:21:06
Il Cagliari ha dato un aggiornamento circa le condizioni di salute di Yael Trepy, finito in terapia intensiva a seguito di un annegamento in piscina.
Il comunicato: “Di seguito il bollettino medico diramato alle ore 11.50 di martedì 18 agosto dall’Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari sulle condizioni del calciatore rossoblù Yael Trepy:
“Il giovane paziente Yael Trepy ricoverato presso la Terapia intensiva emergenza urgenza del SS. Annunziata è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero.
Apiretico. Prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici.
Stabile la funzione cardiocircolatoria.
Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente.
La prognosi continua ad essere riservata. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti in presenza di variazioni significative delle condizioni cliniche del paziente”.
Il Cagliari Calcio rinnova l’invito al rispettare la privacy del calciatore e della sua famiglia, eventuali ulteriori aggiornamenti verranno comunicati ove disponibili”.
Foto: X Cagliari