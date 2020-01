Cagliari, il comunicato sulle condizioni di Cerri e Rog

Il Cagliari, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti i dettagli delle condizioni di salute di Marko Rog e Alberto Cerri, entrambi usciti malconci dopo l’ultimo match di campionato contro il Brescia Come si legge nella nota, “gli esami strumentali a cui si sono sottoposti i due calciatori hanno evidenziato per Cerri un’elongazione-distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il centrocampista croato ha riportato una distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dei due rossoblù verranno monitorate dallo staff medico del club”. Inoltre, nella giornata di oggi non si è allenato Ragatzu, che continua a curare la tonsillite.