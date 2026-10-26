Cagliari, i convocati per la sfida contro la Roma: rientra Trepy, assente Winks

26/10/2026 | 17:27:09

Il Cagliari vuole ripartire dopo le due brutte sconfitte consecutive contro Monza e Bologna. Per gli uomini di Pisacane, però, l’avversario sarà complicato: in arrivo c’è la Roma allo stadio Olimpico. I sardi recuperano per la trasferta, in programma martedì alle 20:45, Yael Trepy. Sarà assente invece Harry Winks.

Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.

Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Obert.

Centrocampisti: Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev, Fadera, Massolin.

Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Maldini.

Foto: X Cagliari