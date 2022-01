Cagliari, i convocati per la Coppa Italia contro il Sassuolo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani in Coppa Italia contro il Sassuolo. Oltre agli assenti causa Covid non prenderanno parte alla gara per scelta tecnica Joao Pedro, Cragno, Marin e Deiola. La lista completa:

ALTARE, CARBONI, CAVUOTI, DALBERT, DESOGUS, GAGLIANO, GOLDANIGA, IOVU, KOURFALIDIS, LADINETTI, LOLIC, LYKOGIANNiS,OBERT, NÁNDEZ, PALOMBA, PAVOLETTI, PEREIRO, RADUNOVIC, TRAMONI, ZAPPA

FOTO: twitter cagliari