Cagliari, i convocati di Semplici per l’Inter

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Leonardo Semplici per la partita di domani in trasferta contro l’Inter, valida per la 30a giornata di Serie A. Ecco la lista del Cagliari:

Portieri: 1 Aresti, 31 Vicario, 34 Ciocci.

Difensori: 2 Godin, 3 Tripaldelli, 15 Klavan, 16 Calabresi, 22 Lykogiannis, 24 Rugani, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni.

Centrocampisti: 4 Nainggolan, 8 Marin, 18 Nandez, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 32 Duncan.

Attaccanti: 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 27 Cerri, 30 Pavoletti.