Cagliari, i convocati di Semplici per il Milan

E’ uscita la lista dei convocati di Leonardo Semplici per la sfida di San Siro tra il Milan ed il suo Cagliari. Presenti Nandez e Godin, out Cragno per infortunio, ecco l’elenco completo:

Portieri: Radunovic, Aresti, Fusco.

Difensori: Altare, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Godin, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa.

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Oliva, Pereiro, Strootman.

Attaccanti: Ceter, Farias, Joao Pedro, Pavoletti.