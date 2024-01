Cagliari, i convocati di Ranieri per il Lecce

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei convocati per lo scontro salvezza di domani in casa del Lecce. Recuperano in extremis Hatzidiakos, Augello, Prati e soprattutto Pavoletti, mentre restano fuori dal gruppo che volerà in Salento Jankto, Lapadula e Shomurodov. Questo l’elenco completo:

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori: Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Pereiro, Sulemana, Makoumbou

Attaccanti: Oristanio, Pavoletti, Petagna

Foto: sito Cagliari