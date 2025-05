Cagliari, i convocati di Nicola per il Venezia

17/05/2025 | 18:30:51

Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati di Davide Nicola per domani sono presenti infatti anche i rientranti dai rispettivi infortuni Yerry Mina, Sebastiano Luperto, Yakub Jankto e Florinel Coman. Assente Leonardo Pavoletti per squalifica, altra convocazione per il giovane difensore centrale Nicola Pintus, classe 2005. Di seguito la lista:

Portieri: Ciocci, Sherri, Caprile.

Difensori: Augello, Luperto, Mina, Palomino, Zappa, Obert, Pintus.

Centrocampisti: Coman, Jankto, Makoumbou, Adopo, Deiola, Marin, Zortea, Prati.

Attaccanti: Viola, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Piccoli, Felici.

Fonte: Instagram Nicola