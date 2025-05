Cagliari, i convocati di Nicola per il Napoli

22/05/2025 | 21:40:01

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa del Napoli, una partita decisiva per lo scudetto. Sono tante le assenze per i sardi, su tutti Gaetano, che ieri è stato operato al menisco, e il portiere Caprile, non al meglio dopo l’ultima partita con il Venezia. Assenti anche Pavoletti, Felici e Luvumbo. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Ciocci, Sherri, Iliev

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Cogoni, Pintus

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou,

Attaccanti: Mutandwa, Piccoli, Vinciguerra

Fonte: Instagram Nicola