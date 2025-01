Cagliari, i convocati di Nicola per il Milan

Il Cagliari ha diramato i convocati di Davide Nicola per la sfida contro il Milan. Yerry Mina e Zito Luvumbo non recuperano in tempo per la sfida che il Cagliari giocherà contro il Milan. Di seguito l’elenco dei convocati.

Portieri: Caprile, Iliev, Sherri

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Wieteska, Palomino, Zappa, Obert, Azzi

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Makoumbou, Gaetano, Felici

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Piccoli

Foto: Instagram Cagliari