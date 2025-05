Cagliari, i convocati di Nicola per il Como

09/05/2025 | 18:37:26

Sono 23 gli elementi che il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha chiamato a se per la trasferta di Como, penultima di questo campionato. Out Mina e Coman, dentro i giovani Pintus e Vinciguerra, come anticipato in conferenza stampa. Ecco la lista:

PORTIERI. Caprile, Sherri, Ciocci.

DIFENSORI. Luperto, Palomino, Obert, Pintus, Zappa.

CENTROCAMPISTI. Adopo, Deiola, Viola, Prati, Marin, Zortea, Makoumbou, Gaetano, Felici, Augello.

ATTACCANTI. Pavoletti, Kingstone, Luvumbo, Vinciguerra

FOTO: Instagram Nicola