Cagliari, Giulini annuncia (con Whatsapp) il rinnovo di Cigarini: “Accordo raggiunto”

Era nell’aria da giorni, ma i crismi dell’ufficialità sono arrivati solo oggi: Luca Cigarini ha rinnovato il suo contratto in scadenza con il Cagliari. Lo ha ufficializzato il presidente Tommaso Giulini con una simpatica gag postata su Twitter: “Do we have a deal?”, il messaggio su Whatsapp del patron al regista emiliano. “Yes we do!!!”, la risposta del centrocampista. “Grande Ciga, con te siamo in buone mani, anzi in piedi buoni”. “Grazie Pres, un mattoncino è messo”, seguito da due cuori, uno rosso e l’altro blu. “Ti aspetto domani per la firma!”, l’ultima risposta di Giulini che poi aggiunge: “Deal done”, vale adire “Accordo raggiunto”.

https://twitter.com/tommasogiulini/status/1138503278147395584

Foto: Twitter ufficiale Cagliari