Cagliari-Genoa, si ferma anche l’arbitro Valeri: esordio per il quarto uomo Monaldi

Dopo Modena-Ascoli anche in Cagliari-Genoa arriva un cambio di direttore di gara a partita in corso. Paolo Valeri infatti è costretto a lasciare il campo al 70′ a causa di un problema muscolare. Al suo posto, come da prassi, entra il quarto uomo Marco Monaldi di Macerata che farà il suo esordio in Serie B. Prima dell’ingresso in campo il giovane arbitro ha ricevuto anche un in bocca al lupo dal designatore Rocchi presente allo stadio.

Foto: Facebook AIA Macerata