Cagliari-Frosinone, le formazioni ufficiali
23/09/2025 | 16:12:52
Oggi alle 17:00 si gioca il primo match dei sedicesimi di Coppa Italia tra Cagliari e Frosinone all’Unipol Domus.
Queste le formazioni ufficiali:
Cagliari (4-4-2): Ciocci, Zappa, Luperto, Zè Pedro, Idrissi, Rog, Gaetano, Mazzitelli, Cavuoti, Borrelli, Kilicsoy.
All.Fabio Pisacane
Frosinone (4-3-3): Pisseri, Oyono, Gelli, Cittadini, Masciangelo, Cichella, Grosso, Ndow, Kvernadze, Vergani, Bracaglia.
All.Massimiliano Alvini
Foto: X Cagliari