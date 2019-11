Cagliari-Fiorentina: minuto 13, cori e applausi per Davide Astori

Emozioni forti alla Sardegna Arena. Nel match in corso di svolgimento fra Cagliari e Fiorentina, arrivati al minuto 13, c’è stato un momento di grande commozione ed omaggio a Davide Astori, lo sfortunato ex capitano viola con un passato importante anche in rossoblu.

Il match, infatti, è stato interrotto dall’arbitro per dedicare la giusta standing ovation all’ex Capitano dei gigliati, con le tifoserie di entrambe le squadre unite nel coro “Astori vive”. Lacrime anche per alcuni dei calciatori in campo, su tutti per il Cholito Simeone.

Foto: Fiorentina Twitter