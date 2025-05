Cagliari, fastidio al flessore per Felici. Risentimento al ginocchio per Pavoletti

22/05/2025 | 21:45:07

Tante le assenze in casa Cagliari in vista dell’ultima giornata di campionato contro il Napoli. Ai già noti Gianluca Gaetano e Elia Caprile, anche Leonardo Pavoletti e Mattia Felici si aggiungono agli indisponibili. Di seguito il comunicato: “Mister Davide Nicola ha convocato ventitré rossoblù per la sfida di venerdì sera al “Maradona” contro il Napoli, l’ultimo match della stagione. Out Leonardo Pavoletti, fermato in attesa di accertamenti da un risentimento al ginocchio sinistro, e Mattia Felici, per un fastidio al flessore della coscia destra”.

