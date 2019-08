Cagliari, ecco Nandez: “Voglio raggiungere grandi traguardi, qui si può sognare. Su De Rossi…”

In casa Cagliari è stato presentato Nahitan Nandez, nuovo centrocampista prelevato dal Boca Juniors dopo una lunghissima trattativa. A seguire le dichiarazioni principali rilasciate in conferenza stampa: “Conosco bene il passato degli uruguaiani qui e la loro forza: ora spetta a me dare il giusto contributo, sono molto felice di essere qui. La trattativa? È stata una trattativa lunga, ma ho sempre pensato di riuscire ad arrivare qui. Ora mi sto godendo i primi giorni in città, che mi sembra molto bella. Ho avuto tante richieste, ma con il mio entourage abbiamo scelto il Cagliari. La squadra è buona, perché non provare a sognare? È possibile. Se ho parlato con De Rossi quando è arrivato al Boca? Sì, abbiamo parlato: gli ho dato il benvenuto al Boca, lui mi ha parlato bene di Cagliari e del Cagliari, ora tocca a me provarlo in prima persona. Da quando ho avuto conferma di arrivare a Cagliari, sono stato ottimista. Domani conoscerò la squadra. Se sono pronto per giocare subito? Sì, perché una settimana fa ho giocato in Copa Libertadores, ma ora il mio obiettivo principale è quello di integrarmi con il resto del gruppo”.

Foto: Cagliari Twitter