Cagliari, ecco Nainggolan: “Sono tornato a casa, ha deciso il cuore”

Radja Nainggolan riabbraccia il Cagliari. Il centrocampista belga, arrivato in prestito dall’Inter, ha rilasciato le prime parole sui canali ufficiali del club rossoblù: “La vita è un viaggio, come in ogni viaggio arriva il momento di cercare un porto sicuro. Lì decide il cuore, il mio appartiene a Cagliari, alla Sardegna. Con questa maglia sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa”.

https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1158343394017599489

Foto: sito ufficiale Cagliari