Cagliari e Verona fanno 1-1: il regalo di Pisacane vanifica il vantaggio di Castro

Nel primo posticipo della sesta giornata di Serie A, il Cagliari va in vantaggio nel primo tempo con Castro, che crossa per Joao Pedro ma senza trovare deviazione (in un primo momento, la Lega aveva assegnato la rete al brasiliano). I rossoblu si fanno però riprendere nella ripresa dal Verona, con Faraoni che approfitta dello scivolone di Pisacane. Gli scaligeri salgono così a sei punti trovando una media esatta di un punto a partita, mentre i sardi toccano quota 10 al pari della Lazio. Da registrare il ritorno in campo nella ripresa di Nainggolan, che si è anche reso pericoloso nel finale.

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal 2-0 (Pjanic, Ronaldo)

18:00 Sampdoria-Inter 1-3 (Jankto – Sensi, Sanchez, Gagliardini)

20:45 Sassuolo-Atalanta 1-4 (Defrel – Gomez 2, Gosens, Zapata)

Domenica 29 settembre

12:30 Napoli-Brescia 2-1 (Mertens, Manolas – Balotelli)

15:00 Lazio-Genoa 4-0 (Milinkovic, Radu, Caicedo, Immobile)

15:00 Lecce-Roma 0-1 (Dzeko)

15:00 Udinese-Bologna 1-0 (Okaka)

18:00 Cagliari-Verona 1-1 (Castro – Faraoni)

20:45 Milan-Fiorentina

Lunedì 30 settembre

20:45 Parma-Torino

Classifica: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Cagliari, Lazio 10; Torino 9; Bologna 8; Udinese 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce, Verona 6; Genoa, Fiorentina 5; Sampdoria, Spal 3.

