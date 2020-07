Cagliari e Torino: le ultime sulle panchine

Fabio Liverani è un profilo che ha il totale gradimento del Cagliari, possiamo confermare. Ma intanto bisogna aspettare che finisca la stagione con il Lecce, domenica contro il Parma si gioca le chance salvezza e non dipende solo dal Lecce. In caso di retrocessione potrebbe essere liberato. Nel frattempo Giulini (che ha speso parole di apprezzamento verso Zenga, dobbiamo aspettare ma le percentuali di conferma non sono alte) ha voluto incontrare Di Francesco ed è stato un summit conoscitivo. Non a caso Di Francesco aveva detto no all’Alaves, vuole restare in Serie A, anche se il suo procuratore attuale (Chiodi) non gli ha certo dato buoni consigli nell’ultimo periodo. Ma Giulini e il diesse Carli apprezzano moltissimo Liverani, quindi non resta che aspettare. Giampaolo è il nome per il Toro, anche per esclusione alla luce degli ultimi eventi, un obiettivo di settimane e settimane fa. Molto più defilato Di Francesco, considerato che la Fiorentina ha saggiamente deciso di ripartire da Iachini, premiando il suo lavoro.

Foto: Twitter ufficiale Lecce