Cagliari, è arrivato Nandez: grande accoglienza per l’uruguaiano

Nahitan Nandez e il Cagliari, tutto confermato. Un’altra nostra esclusiva sta per andare puntualmente in porto. L’uruguaiano, infatti, è appena atterrato all’aeroporto di Cagliari e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per conto del club rossoblu. Il centrocampista, classe 1995 e ormai ex Boca Juniors, ha ricevuto una calorosa e grande accoglienza da parte del popolo sardo. Il Cagliari di Giulini è pronto a sognare.

Foto: Nandez Instagram