Cagliari, distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro per Luvumbo

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari di mister Ranieri, in campo al CRAI Sport Center di Assemini per preparare la gara di sabato all’Unipol Domus (i biglietti). Dopo gli esercizi di attivazione, la squadra ha svolto oggi una sessione dedicata al lavoro atletico. Personalizzato per Simone Aresti, Pantelis Hatzidiakos e Ibrahim Sulemana. A riposo Zito Luvumbo: nella giornata odierna – si legge nel report ufficiale del club sardo – il calciatore ha svolto degli accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Domani, mercoledì 6, nuovo allenamento per i rossoblù in programma al mattino.

Foto: twitter Cagliari