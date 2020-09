Cagliari, Di Francesco: “Complimenti ai miei, ci toglieremo diverse soddisfazioni”

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha analizzato in conferenza stampa la sfida amichevole con la Roma: “Abbiamo mostrato un’ottima intensità, specialmente nel primo tempo; nella ripresa siamo calati, ma è anche normale, era il nostro secondo test dopo quello contro l’Olbia. Sono tanti i segnali positivi, a cominciare dall’attenzione con la quale i ragazzi stanno seguendo me e il mio staff. Devo far loro i complimenti per l’impegno, siamo agli inizi, dopo pochi allenamenti, con qualche assente e con tanti ragazzi giovani. Adesso dobbiamo mantenere quest’applicazione e questa partecipazione per migliorare; ci vorrà un po’ di tempo per assimilare alcuni concetti, ma sono sicuro che continuando su questa strada potremo toglierci diverse soddisfazioni”.

Foto: Twitter personale