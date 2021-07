Cagliari, Dalbert: “Felice di essere qui, voglio fare tanti assist e gol”. Il video

Henrique Dalbert, nuovo acquisto del Cagliari, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club sardo per presentarsi all’ambiente rossoblù. Di seguito l’intervista versione testuale e video.

“Sono felice di essere qui al Cagliari. Ho parlato con i miei amici e mi hanno parlato bene della squadra, delle strutture e della città. Per questo ho detto sì. Sono più offensivo che difensivo, voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, ma voglio raggiungere anche qualcosa in più. Vogliamo fare una bella stagione. Nainggolan mi ha parlato benissimo e sono contento di avere in squadra Joao Pedro. Sono felicissimo. Il mister mi lascia libero di fare quello che so fare meglio, attaccare. Voglio fare tanti assist e gol”.



Foto: Twitter Cagliari