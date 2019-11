Cagliari da urlo, sbancata Bergamo: 2-0 all’Atalanta e aggancio al quarto posto

Un super Cagliari batte a domicilio l’Atalanta e l’aggancia al quarto posto in classifica. A Bergamo finisce 2-0 al termine di una gara condotta quasi alla perfezione dai rossoblù di Maran. Match sbloccato al 32′ da un autogol di Pasalic sugli sviluppi di un calcio da fermo. Poi al 39′ l’espulsione di Ilicic (rosso diretto per fallo di reazione su Lykogiannis) spiana la strada ai sardi che nella ripresa, al 59′, raddoppiano con Oliva che finalizza al meglio un perfetto contropiede. Per l’uruguaiano si tratta del primo gol in maglia rossoblù. Nel finale l’Atalanta prova a riaprire i giochi ma senza esito: il Cagliari sbanca Bergamo e vola in zona Champions.

Sabato 2 novembre

Ore 15.00 Roma – Napoli 2-1 (Zaniolo, Veretout – Milik)

Ore 18.00 Bologna – Inter 1-2 (Soriano – Lukaku 2)

Ore 20.45 Torino – Juventus 0-1 (De Ligt)

Domenica 3 novembre

Ore 12.30 Atalanta – Cagliari 0-2 (aut. Pasalic, Oliva)

Ore 15.00 Genoa – Udinese

Ore 15.00 Hellas Verona – Brescia

Ore 15.00 Lecce – Sassuolo

Ore 18.00 Fiorentina – Parma

Ore 20.45 Milan – Lazio

Lunedì 4 novembre

Ore 20.45 Spal – Sampdoria

CLASSIFICA: Juve 29; Inter 28; Roma 22; Cagliari, Atalanta 21; Napoli, Lazio 18; Fiorentina 15; Parma, Milan 13; Bologna, Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo, Lecce 9; Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp 5.

https://twitter.com/CagliariCalcio/status/1190966580752109568

Foto: Twitter ufficiale Cagliari