Cagliari, da domani squadra in ritiro fino alla gara contro il Genoa

Ecco la nota del club sardo sulla seduta odierna di allenamento:

“Allenamento pomeridiano per il Cagliari al Centro sportivo di Assemini: lavori atletici, tecnica e tattica nel menù di oggi. La squadra inizialmente è stata divisa dallo staff tecnico in due gruppi: i calciatori che hanno totalizzato più minutaggio nell’ultima gara sono stati impegnati in palestra in un lavoro specifico sulla forza. Nel mentre gli altri svolgevano un’attivazione in campo con palla.

I due gruppi si sono quindi riuniti, sempre in campo, per lavorare su delle situazioni di gioco in funzione della prossima partita. L’ultima parte della sessione è stata dedicata a delle esercitazioni tecniche individuali.

Domani i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello, ancora al pomeriggio: al termine della seduta la squadra inizierà il ritiro per stare assieme e trovare ancora più compattezza”.