Cagliari, da domani squadra in ritiro a Coccaglio. Il comunicato

Il Cagliari da domani andrà in ritiro. Questa la decisione del club rossoblù in vista della prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Cagliari ritornerà in campo domani mattina per una nuova di seduta di allenamento, nel pomeriggio è in programma la partenza alla volta di Coccaglio: qui la squadra inizierà il ritiro per concentrarsi e preparare la sfida di domenica a Verona contro l’Hellas”, si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari