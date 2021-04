Cagliari, Cragno negativo al tampone. Può tornare con il Napoli

Il Cagliari ritrova Cragno in vista della gara con il Napoli. Il portiere – contagiato dal Covid in nazionale – è risultato negativo all’ultimo tampone: ora dovrà aspettare ulteriori visite mediche per avere l’idoneità per il ritorno in campo in allenamento e in partita.

Dopo due giornate di riposo per smaltire le fatiche delle tre gare in otto giorni la squadra di Semplici é ritornata al centro sportivo di Assemini per preparare la quintultima tappa della corsa salvezza in programma domenica al “Diego Maradona”.

Foto: Twitter Cagliari