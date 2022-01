Cagliari, contusione alla gamba destra per Nandez. Il report odierno

Il Cagliari si prepara in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Tra i giocatori che hanno svolto lavoro personalizzato c’è anche Nandez che ha rimediato una contusione alla gamba destra. Il report odierno: “Il programma della seduta: attivazione tecnica e circuito di rapidità; a seguire la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche e una partitella giocata su campo ridotto. Parzialmente in gruppo Luca Ceppitelli; lavori personalizzati per Nahitan Nandez (contusione gamba destra) e Damir Ceter”.

FOTO: Sito Cagliari