Cagliari contro Fiorentina: la strana domenica del Cholito Simeone. Con un Capitano nel cuore

No, non sarà una domenica come le altre per Giovanni Simeone. L’attaccante del Cagliari, infatti, per la prima volta giocherà contro la Fiorentina, sua ex squadra. Certo, nel calcio, specie quello moderno, accade spesso di giocare contro dei colori che in passato si difendevano ma, per il Cholito, tutto questo, contro i gigliati, sarà amplificato.

Giovanni, infatti, è uno dei calciatori che ha vissuto la trasferta di Udine, il 4 marzo 2018. Una data che, purtroppo, nella storia della Fiorentina rimarrà scolpita, nonostante le lacrime che l’hanno bagnata, per la scomparsa di Davide Astori. Un gruppo di persone, prima che giocatori, che è inevitabilmente ha subito un trauma, rimanendo segnato, ed in qualche modo unito, per sempre.

Lo stesso Simeone, infatti, lo ha ricordato, Davide Astori, in un’intervista all’Unione Sarda rilasciata in settimana. Elogiando poi Firenze, da lui salutata – al momento del passaggio al Cagliari – con un lungo messaggio. Adesso è un beniamino dei tifosi sardi, ma domenica, di certo, Simeone non vivrà una domenica come le altre.