Cagliari, comunicato lo staff tecnico per la stagione

02/07/2026 | 15:49:00

Il Cagliari comunica il proprio staff tecnico. Ecco le parole del club sardo: “Il Cagliari Calcio annuncia lo staff tecnico della Prima squadra per la stagione 2026/27 guidato dall’allenatore Fabio Pisacane. Il nuovo percorso si sviluppa nel segno dell’evoluzione e dell’implementazione in termini di risorse umane, concetti e metodologie, dando seguito al lavoro avviato e portato avanti nella scorsa stagione. Il Club prosegue dunque nel consolidamento di una struttura tecnica costruita su competenze, identità e senso di appartenenza. Lo staff si arricchisce di nuove figure professionali che andranno a rinforzare ulteriormente l’area tecnica, la Match Analysis e l’area della performance, confermando la volontà di investire in professionalità capaci di supportare la crescita quotidiana. L’allenatore in seconda resta Giacomo Murelli, mentre il collaboratore tecnico Stefano Medda ritrova Pisacane dopo l’esperienza condivisa nello staff dell’Under 20, dove ha lavorato anche nella scorsa annata. Matteo Battilana ricoprirà il ruolo di Performance Manager, coordinando l’area della performance e l’integrazione tra preparazione atletica, dati, prevenzione e sviluppo individuale del calciatore. Una figura strategica non soltanto sul piano operativo, ma anche nella costruzione di processi e metodologie a supporto dell’ottimizzazione delle prestazioni. Ai collaboratori tecnici sul campo si aggiunge Facundo Styk, classe 1993, argentino di San Isidro, che porterà la sua esperienza internazionale maturata a livello di Nazionali e club. Styk curerà anche la Match Analysis, affiancato da un altro volto nuovo come Filippo Gori, classe 2000 di Pavullo nel Frignano (Modena), con esperienze nel Settore giovanile della Spal e nella Nazionale maltese. Per quanto concerne la preparazione atletica, coordinata da Mauro Baldus, si aggiunge Michele Marro (classe 1985 nato a Voghera), professionista con competenze specifiche nello sviluppo della forza e dell’ottimizzazione della performance individuale, che lavorerà in sinergia con Fabio Figus e Francesco Fois, quest’ultimo confermato con particolare attenzione ai percorsi di recupero dagli infortuni. Il preparatore dei portieri sarà ancora Luca Bucci, coadiuvato da Christian Berretta. Da parte del Club a tutti l’augurio di buon lavoro”.