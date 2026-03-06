Cagliari-Como, i convocati di Pisacane: out anche Mina
06/03/2026 | 18:51:10
Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati di mister Pisacane per il match di domani contro il Como.
Questa la lista:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, J. Rodriguez, Ze Pedro, Obert, Dossena, Raterink, Cogoni.
Centrocampisti: Adopo, Liteta, Folorunsho, Sulemana, Sulev, Malfitano, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito, Albarracin, S. Esposito.
Foto: X Cagliari