Cagliari, che impresa con la Samp: da 1-3 a 4-3! Maran quarto con la Roma

Partita divertente, pazza e folle quella appena conclusasi alla Sardegna Arena tra Cagliari e Samdporia. Apre le marcature Quagliarella su calcio di rigore prima dell’intervallo, in avvio di ripresa raddoppia Ramirez. Gara chiusa? Assolutamente no. Nainggolan ridà speranze con un destro da fuori, ma un minuto dopo Quagliarella trova un gol favoloso con un sinistro al volo. Tutto finito? Ancora no. In pochi minuti Joao Pedro, prima al 74′ e poi al 76′, firma la doppietta personale salendo a 9 reti in stagione. Si va sul 3-3 e Maran lancia in campo Cerri al posto di Simeone. Al 96′ proprio Cerri incorna di testa girando perfettamente un cross dalla sinistra di Pellegrini. Finisce, finalmente, qui. Il Cagliari vola al quarto posto agganciando la Roma a quota 28. La Samp di Ranieri, dopo una prestazione di livello, torna a casa a mani vuote.

Foto: Cagliari Twitter