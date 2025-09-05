Cagliari, Belotti subito in gol: 8-0 in amichevole al Buddusò
05/09/2025 | 18:52:44
Il Cagliari travolge 8-0 il Buddussò in amichevole e arriva anche il primo gol con gli isolani di Belotti. L’incontro è terminato 8-0 con le reti rossoblù di Belotti, Felici e Borrelli, autori di una doppietta, Esposito, Marini e Mendy
Buddusò: Faralli, Portello, Umar, Vianna, Barilari, Sambiagio, Mendhy, Sergio Roberto, Seillane, Faye, Balde. A disp.: Canu M., Canu G., Cordoba, Nieddu, Scanu, Taras, Fideli, Ghisu, Marrone, Uleri, Anane, Devaddis, Biancu. All. Terrosu
Cagliari: Ciocci; Di Pardo (37’ s.t. Tronci), Zé Pedro (32’ s.t. Grandu), Luperto (1’ s.t. Rodríguez), Marini (17’ s.t. Franke), Mazzitelli (12’ s.t. Prati), Cavuoti (12’ s.t. Adopo), Esposito (12’ s.t. Rog), Gaetano (37’ s.t. Sulev), Felici (37’ s.t. Mendy), Belotti (12’ s.t. Borrelli). A disp.: Caprile, Deiola, Zappa, All. Pisacane
Marcatori: 16’ p.t. Belotti, 29’ p.t. e 16’ s.t. Felici, 11’ s.t. Esposito, 13’ s.t. e 45’ s.t. Borrelli, 17’ s.t. Marini, 43’ s.t. Mendy
FOTO: Sito Cagliari