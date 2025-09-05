Cagliari, Belotti subito in gol: 8-0 in amichevole al Buddusò

05/09/2025 | 18:52:44

Il Cagliari travolge 8-0 il Buddussò in amichevole e arriva anche il primo gol con gli isolani di Belotti. L’incontro è terminato 8-0 con le reti rossoblù di Belotti, Felici e Borrelli, autori di una doppietta, Esposito, Marini e Mendy

Buddusò: Faralli, Portello, Umar, Vianna, Barilari, Sambiagio, Mendhy, Sergio Roberto, Seillane, Faye, Balde. A disp.: Canu M., Canu G., Cordoba, Nieddu, Scanu, Taras, Fideli, Ghisu, Marrone, Uleri, Anane, Devaddis, Biancu. All. Terrosu

Cagliari: Ciocci; Di Pardo (37’ s.t. Tronci), Zé Pedro (32’ s.t. Grandu), Luperto (1’ s.t. Rodríguez), Marini (17’ s.t. Franke), Mazzitelli (12’ s.t. Prati), Cavuoti (12’ s.t. Adopo), Esposito (12’ s.t. Rog), Gaetano (37’ s.t. Sulev), Felici (37’ s.t. Mendy), Belotti (12’ s.t. Borrelli). A disp.: Caprile, Deiola, Zappa, All. Pisacane

Marcatori: 16’ p.t. Belotti, 29’ p.t. e 16’ s.t. Felici, 11’ s.t. Esposito, 13’ s.t. e 45’ s.t. Borrelli, 17’ s.t. Marini, 43’ s.t. Mendy

FOTO: Sito Cagliari