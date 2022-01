Cagliari: Baselli sì, ma Petrovic sta sfumando come Aebischer

Il Cagliari cerca un paio di centrocampisti e non ci sono più dubbi sull’arrivo di Daniele Baselli (una notizia anticipata da Sportitalia il 28 dicembre) che dopo questo turno di campionato svolgerà le visite con il suo nuovo club. Ma non ci sono buone notizie sul fronte Petrovic, centrocampista della Stella Rossa: c’erano gli accordi ma qualche intoppo legato alle indice di liquidità ha portato (come segnalato nel pomeriggio da MaxBet Sport (fonte serba) all’inserimento del Granada che sta per chiudere, l’offerta è di un paio di milioni più bonus. Più o meno la stessa situazione di Aebischer, in uscita dallo Young Boys, che – come anticipato – ha preferito andare al Bologna.

FOTO: twitter personale