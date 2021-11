Cagliari-Atalanta 1-2 dopo 45′: reti di Pasalic, Joao Pedro e Zapata

Alla Unipol Domus si gioca Cagliari-Atalanta, gara valida per la 12a giornata di Serie A. Partono subito forte i bergamaschi che dopo appena cinque minuti vanno in vantaggio con Pasalic: tutto parte da un’azione di Zapata che allarga per Zappacosta, palla sul secondo palo che il croato da pochi passi spinge in rete. La squadra di Mazzarri però non si è data per vinta e al 26′ è arrivato il pareggio firmato da Joao Pedro, bravo a sfruttare un filtrante di Godin e a superare Musso. Nel finale di primo tempo il solito Zapata ha riportato avanti i nerazzurri. All’intervallo è dunque 2-1 per l’Atalanta.

FOTO: Twitter Atalanta