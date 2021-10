Cafù: “Milan pronto per lo scudetto. Ibra? Fa ancora paura. Hakimi il terzino più forte al mondo”

Cafù, ex terzino brasiliano di Roma e Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare delle principali vicende di casa rossonera e del calcio internazionale. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul Milan in generale

“Mi fa molto piacere vedere il Milan finalmente competitivo. Spero sia l’anno buono per tornare a vincere, almeno in Italia. In Europa la mancanza di esperienza di molti giocatori incide sul risultato, anche se solo contro il Porto la prestazione non è stata buona. Comunque i progressi in campionato dimostrato che è stata presa la strada giusta. Scudetto? Me lo auguro. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere, ma anche per vincere. Ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco”.

Su Zlatan Ibrahimovic

“A 40 anni fa ancora paura. E poi può essere decisivo in molti modi: con i gol, con l’esempio, con l’impegno in allenamento”.

Sui poco entusiasmanti risultati delle italiane in Europa

“Non ci sono i campioni dei miei tempi. Il livello del campionato è più basso e questo ha effetto sul rendimento nelle competizioni europee”.

Sul terzino più forte al mondo

“Credo sia Hakimi. Poi Carvajal, bravo anche in fase difensiva, e Alexander Arnold”.

Foto: Instagram Cafù