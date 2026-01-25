Cafu: “L’Inter è forte, ma Roma e Milan devono puntare in alto”

25/01/2026 | 12:00:49

L’ex terzino brasiliano, Cafu, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se Roma-Milan è un match da scudetto? Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore. Che incontro mi aspetto? Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione. Quanti meriti ha Gasperini? Molti perché è un grande tecnico e ha l’esperienza per far girare qualsiasi squadra. La sua carriera parla per lui: quando lo hanno lasciato lavorare, ha sempre fatto cose strepitose”.

Foto: X Cafu