Cafu difende Alexander-Arnold: “Non gioca mai? E’ la solita storia, se non difendi abbastanza ti lasciano in panchina”

Cafu, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione di Trent Alexander-Arnold, giocatore che con la sua Inghilterra sta trovando poco spazio al Mondiale in Qatar: “Alexander-Arnold non gioca mai e il motivo è semplice: se non difendi abbastanza, ti mettono in panchina. E’ la solita storia, lo dicevano sempre sia a me che a Roberto Carlos. Non capisco proprio perché Trent non giochi. Stiamo parlando di un giocatore completo, ha dribbling, qualità e agilità. Purtroppo il gioco dei terzini con il tempo è cambiato, ci sono pochi uno-due, è diventato un ruolo monotono”.

Foto: Sito ufficiale Fifa