Cafu: “Brasile favorito anche senza Neymar. Flop Paqueta al Milan? Aveva bisogno di tempo”

L’ex terzino destro del Milan, Cafu, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport incentrata, ovviamente, sul Mondiale e sul suo Brasile. Cafu ha anche parlato dell’esperienza di Paqueta in rossonero: “Paqueta era molto giovane e aveva bisogno di tempo. Aveva troppe responsabilità. Brasile? Possiamo farcela anche senza Neymar, siamo più forti. Abbiamo una rosa più ampia, giocatori di esperienza. Nel 2018 l’unica risorsa era Neymar, adesso no. Neymar ci mancherà perché può fare la differenza in ogni momento, ma il Brasile non può dipendere da lui. Speriamo che la caviglia guarisca. Senza di lui il Brasile resta fortissimo e questo è il momento in cui deve venire fuori il gruppo”.

Foto: Twitter Fifa