Cafù: “Ancelotti è l’uomo giusto per riportare il Brasile in cima al Mondo”

14/06/2025 | 22:12:29

Marcos Cafu, ex calciatore brasiliano, in Italia al Milan e alla Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della Milano Football Week, toccando diversi temi. Tra i tanti argomenti affrontati spunta anche una breve considerazione in merito a Carlo Ancelotti, ora CT del Brasile.

Queste le sue parole: “Noi speriamo che possa cambiare l’atteggiamento della nostra Nazionale. Ho parlato con lui un paio di settimane fa facendogli l’in bocca al lupo, spero possa fare bene col Brasile, anzi sono certo che sia l’uomo giusto per riportare il Brasile in cima al calcio mondiale. Carletto è l’italiano più brasiliano del mondo. La scelta sua è stata importantissima. Carletto ha tanta esperienza. Io lo vedo bene e speriamo bene”.

Foto: Fifa.com