La Coppa d’Africa in Camerun, inizialmente prevista per il 2021, si disputerà nel gennaio 2022: a comunicarlo, il Comitato Esecutivo della CAF, il massimo organismo calcistico africano. Le date della competizione e degli ultimi match di qualificazione saranno comunicate in seguito. La Champions League africana, invece, si giocherà a settembre con la formula della Final-Four, in luogo e date da decidere.