Caen, critiche alla famiglia Mbappé: svelato il ruolo di Kylian nel club

28/07/2025 | 10:05:09

In casa Stade Malherbe Caen l’ambiente resta teso dopo la dolorosa retrocessione in terza serie francese, e al centro delle polemiche ci finisce anche la famiglia Mbappé. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il fuoriclasse oggi al Real Madrid — azionista del club normanno — è più coinvolto di quanto si pensasse nella gestione societaria. Nonostante il suo profilo defilato, Mbappé è costantemente informato sulle decisioni più rilevanti, dalla scelta dell’allenatore fino alle linee guida sul mercato. Il malcontento dei tifosi è cresciuto nei confronti dell’intera famiglia Mbappé, accusata da alcuni sostenitori di non aver inciso abbastanza per evitare la retrocessione. La stagione in corso sarà decisiva per tentare il ritorno in Ligue 2, con l’attaccante atteso di nuovo a Caen nei prossimi mesi per mostrare vicinanza al progetto.

Foto: Instagram Real