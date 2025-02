Caden Clark: la rinascita a Montréal dopo le sfide in Europa

Caden Clark, giovane centrocampista offensivo statunitense, ha vissuto una carriera calcistica ricca di esperienze nonostante la sua giovane età. Dopo un promettente inizio con i New York Red Bulls, il suo percorso lo ha portato in Europa con il RB Lipsia, per poi tornare negli Stati Uniti con il Minnesota United e infine approdare al CF Montréal, dove sembra aver trovato la sua dimensione ideale.

Dagli esordi ai New York Red Bulls al sogno europeo

Nel 2021 il Lipsia annunciò l’acquisto di Clark, considerato uno dei prospetti più promettenti della Major League Soccer (MLS). Tuttavia, il suo trasferimento effettivo in Germania avvenne solo nel gennaio 2023, dopo un periodo di prestito ai New York Red Bulls che non rispecchiò le aspettative iniziali, con Clark spesso relegato in panchina. Nonostante l’entusiasmo per l’opportunità europea, il giovane centrocampista non riuscì a collezionare presenze ufficiali con la prima squadra del Lipsia, complice la forte concorrenza di giocatori affermati come Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku ed Emil Forsberg.

A Lipsia Clark ebbe modo di confrontarsi con talenti di calibro internazionale. In particolare, ricorda le sfide in allenamento con Joško Gvardiol, definendolo “molto veloce, atletico, forte e davvero bravo con la palla”. Nonostante la mancanza di minuti in campo, Clark considera, come riportato da RG, l’esperienza in Germania estremamente formativa e costruittiva.

Il ritorno negli Stati Uniti e la breve parentesi danese

Alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciare la sua carriera, nel settembre 2023 Clark firmò un contratto biennale con il Minnesota United. Tuttavia, prima di poter scendere in campo con la nuova maglia, necessitava di recuperare la forma. Optò per un breve prestito al Vendsyssel FF, squadra della massima serie danese, dove però collezionò solo due presenze. Clark descrive quel periodo come una semplice parentesi prima dell’inizio della sua avventura con il Minnesota.

La rinascita con il CF Montréal

Dopo sei mesi con il Minnesota United, nel luglio 2024 Clark fu ceduto al CF Montréal in cambio di $50.000 e una scelta al secondo turno del MLS SuperDraft 2025. Il trasferimento prevedeva anche la possibilità per il Minnesota di ricevere fino a $100.000 aggiuntivi al raggiungimento di determinati obiettivi da parte di Clark, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore al di fuori della MLS.

A Montréal, Clark sembra aver finalmente trovato l’ambiente ideale per esprimere al meglio il suo talento. Stabilitosi nel quartiere del Vecchio Porto, descrive la città come un luogo accogliente, con persone disponibili che lo hanno aiutato nei suoi primi tre mesi di permanenza. Questa serenità fuori dal campo si riflette nelle sue prestazioni, con Clark che afferma di poter giocare spensierato, concentrandosi solo sul suo gioco.

Un aspetto cruciale del suo successo a Montréal è l’impiego nella sua posizione naturale. Clark sottolinea l’importanza di essere schierato nel ruolo a lui più congeniale, elemento che ha contribuito significativamente al suo rendimento positivo.

Foto: account instagram personale