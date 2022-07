Cade il Bologna contro l’Az Alkmaar. Bene la Cremonese, finisce 2-0 contro la Spal

Sconfitta in amichevole per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nel pomeriggio i felsinei sono incappati in uno sto contro l’AZ Alkmaar, con gli olandesi che si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Buurmeester al 42′. Bene, invece, la Cremonese. Gli uomini di Massimiliano Alvini si sono imposti per 2-0 contro la Spal. Decidono le reti di Valeri al 48′ e Baez all’89’. Altra buona uscita della compagine grigiorossa che contro gli estensi ha anche il merito di mantenere la porta inviolata.

Foto: Bologna Instagram