Cade ancora il Cagliari: De Paul e Fofana lanciano l’Udinese

Cade ancora il Cagliari, stavolta in casa dell’Udinese. Apre le marcature De Paul con un gran gol poco prima dell’intervallo, nel finale arriva il pareggio di Joao Pedro e un minuto dopo, all’85’, Fofana regala un importante successo ai suoi. Infine, in pieno recupero, espulso Pisacane per doppio giallo. Maran torna in Sardegna a mani vuote, i friulani si regalano una sosta natalizia degna di nota.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma, venerdì 20 dicembre 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari, sabato 21 dicembre 2-1 (De Paul, Fofana – Joao Pedro)

Inter-Genoa, sabato 21 dicembre, ore 18.00

Torino-Spal, sabato 21 dicembre, ore 20.45

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre, ore 12.30

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Juve 42; Inter 39; Lazio 36; Roma 35; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna, Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.

Foto: Serie A Twitter